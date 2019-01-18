Оттава, 18 января, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Канаде прогнозируются аномальные морозы. В ряде районов страны, по данным Национального метеобюро, температура воздуха может упасть до минус 55 градусов Цельсия. Такие морозы ожидаются в населённом пункте Холл-Бич (территория Нунавут).

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

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Эти прогнозы актуальны для провинций Ньюфаундленд, Лабрадор, Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта, Британская Колумбия, Нунавут и Юкон. При этом морозы в Ньюфаундленде и Лабрадоре будут сопровождаться сильными снегопадами, пишет ТАСС. В столице страны Оттаве метеорологи обещают до минус 23 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Канаде из-за 30-градусных морозов вышел из строя единственный мост через реку Нипигон на севере провинции Онтарио, соединяющий восточную и западную часть страны. От холодов в январе 2016 года в нём появилась трещина.

Добавим, что погодные аномалии в Канаде отмечались и летом 2018 года. Вследствие рекордной жары (до +45 градусов Цельсия) в провинции Квебек погибли 33 человека, 19 из них — в Монреале. Большинство погибших — мужчины в возрасте от 53 до 85 лет, которые жили на верхних этажах многоквартирных домов без кондиционеров.