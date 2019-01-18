Кизел, Пермский край, 18 января, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В Пермском крае 60-летний житель Кизела признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Кислота

Напомним, мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как облил своего знакомого (тоже пенсионера) жидкостью, в состав которой входила серная кислота. В результате участник конфликта получил смертельные химические ожоги.

Суд приговорил жителя Кизела к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.