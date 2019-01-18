Челябинск, 18 января, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Новости о расселении пострадавшей после взрыва и частичного обрушения десятиэтажки в Магнитогорске порадовали не всех жителей этого дома. Часть граждан отказываются выезжать на новое место, пишут местные СМИ.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

Как сообщает магнитогорское издание «Верстов.Инфо», среди аргументов граждане приводят то, что дом простоит ещё долго, кроме того, он удобно расположен. Также людей не устраивает стоимость одного квадратного метра, которую чиновники им готовы компенсировать. Напомним, один квадратный метр чиновники оценили в 31 725 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расселить весь дом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому поручил президент России Владимир Путин. Этому предшествовала опубликованная в интернете петиция с просьбой расселить многоэтажку.

Напомним, 31 декабря рано утром в седьмом подъезде дома произошли взрыв и обрушение. Погибли 39 человек.