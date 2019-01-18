Минск, 18 января, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Украинское законодательство не противоречит предложенному механизму выплаты украинских пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава делегации международного комитета красного креста (МККК) Алан Эшлиман, сообщил 17 января официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Torange.biz/ Украинские гривны

Эшлиман отметил, что юристы организации изучили украинское законодательство и не нашли в нём положений, не позволяющих платить пенсии жителям Донбасса.

«В ответ на это переговорщики от Киева смогли лишь пригласить Эшлимана на беседу со своим руководством, что в очередной раз демонстрирует попытки политизации вопроса пенсий и социальных пособий украинской стороной, а также наличие реальной возможности решить этот проблемный вопрос в правовом поле Украины», — заявила представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова.

Украинская сторона в очередной раз пообещала обнародовать официальную позицию киевских властей относительно предложений МККК по вопросу выплаты пенсий жителям Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2018 года депутат Верховной рады Украины Юрий Мирошниченко в эфире одного из телеканалов признал, что Украина сама отрезала от себя Крым и Донбасс, лишив жителей регионов пенсий, пособий и других социальных выплат, а также правовой помощи.

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