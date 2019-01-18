Додома, 18 января, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Член парламента Восточной Cингиды от оппозиционной партии CHADEMA Тунду Лиссу заявил, что готов поучаствовать в президентских выборах в 2020 году, если партия CHADEMA посчитает его достойным кандидатом, сообщает газета Nipashe.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Об этом Лиссу рассказал в интервью BBC.

Лиссу подчеркнул, что не собирается конфликтовать с Эдвардом Ловассой, который также является членом партии CHADEMA и с 2015 года претендует на пост президента.

«Если моя партия, партии, с которыми мы сотрудничаем и граждане, поддерживающие оппозицию, посчитают меня достойным кандидатом, то я буду готов представлять их интересы», — сообщает Лиссу.

«У меня нет конфликта с Ловассой, так как решение о том, кто будет представлять нашу партию, не мое и не его», — добавил Лиссу.