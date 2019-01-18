Москва, 18 января, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Москве сохраняется достаточно тёплая для середины зимы погода. Так, прошедшая ночь на 18 января стала самой тёплой с начала 2019 года.

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По данным метеобюро, столбики термометров на главной московской метеостанции на ВДНХ к 6:00 сегодняшнего дня поднялась до +1,9 градуса, пишет Интерфакс. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован 10 декабря. Тогда воздух прогрелся до +1,6 градуса.

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По данным Гидрометцентра, 18 января в столице будет облачно, местами небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 0… +2 градуса. Ветер юго-западного направления 5−10 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютный температурный рекорд октября в Москве был побит осенью 2018 года. День 18 октября стал самым тёплым в Москве за всю историю регулярных наблюдений за погодой с 1879 года. Столбик термометра показал 17,9° С. Предыдущий рекорд был установлен в 1967 году, тогда потеплело до 17,5° С.