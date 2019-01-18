Грозный, 18 января, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Члены правительства и главы муниципалитетов Чечни могут потерять свои места в случае, если их работа будет признана неэффективной. Отставки могут последовать уже по итогам первого квартала 2019 года. Об этом 17 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с руководителем администрации главы и правительства ЧР Абдулкахиром Израйиловым и руководителем секретариата главы ЧР Аламбеком Ясаевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам руководителя региона, каждый представитель органов власти «должен иметь чёткое понимание того, какие коррективы нужно внести, чтобы повысить эффективность деятельности органов власти».

«Тем, кто не имеет об этом никакого представления, придётся освободить места. Я сообщил, что возможны кадровые изменения в органах местного самоуправления по итогам первого квартала. Это касается глав городов и районов, которые показали самые низкие результаты за прошлый год, но не смогут исправить ситуацию в первом квартале», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Глава Чечни поставил задачу, чтобы каждый министр и глава региона еженедельно отчитывался о своей работе перед жителями республики и отвечал на их вопросы, выступая на телевидении.

«В кабинете министров не может быть места руководителям, халатно относящимся к этим вопросам», — отметил Кадыров.