Вашингтон, 18 января, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Пошедший на сделку со следствием бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал факт фальсификации онлайн-опросов общественного мнения в пользу своего бывшего клиента — главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет 17 января The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

По сведениям издания, Коэн в период с 2014 по 2015 год по поручению Трампа оплатил $50 тыс. компании, создавшей специальную программу, позволявшую «накручивать» в пользу сегодняшнего президента США голоса в интернет-опросах. Также экс-адвокат Трампа сообщил суду, что раскаивается в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн может отменить свое выступление в конгрессе, так как опасается за безопасность своей семьи.

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