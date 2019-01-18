Екатеринбург, 18 января, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Свердловской области от партии «Единая Россия» назначен куратор довыборов депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному округу. Им стал депутат Госдумы и член фракции Максим Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

О назначении депутат заявил на своей странице в соцсетях. Поручение он назвал ответственным и пообещал работать «справедливо, жёстко, эффективно».

«Президиум Генсовета «Единой России» назначил меня уполномоченным по проведению довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному избирательному округу №174», — написал «народный избранник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мандат освободился в январе. Избранный по этому округу в сентябре 2016 года Сергей Бидонько сложил свои полномочия. Поводом для этого стало его назначение первым вице-губернатором Свердловской области.

В мае пройдёт предварительное голосование «Единой России». Сами выборы состоятся в сентябре. Одним из претендентов на мандат местными СМИ назван биатлонист Антон Шипулин. Впрочем, судя по реакции общественности, его возможному избранию будут рады далеко не все.