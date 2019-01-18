Астана, 18 января, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Профильные ведомства Киргизии находятся на финальной стадии рассмотрения условий поставки бензина из Казахстана, передает 18 января телеканал «Хабар 24».

(сс)Falkenpost Бензин

По предварительным данным, объем продаж бензина составит 200 тыс. тонн в год. Глава ассоциации нефтетрейдеров Киргизии Канат Эшатов заявил, что доставка бензина из Казахстана обойдется дешевле, чем из России. По его словам, казахстанский бензин также создаст конкуренцию российскому топливу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Астана планирует подписать соглашение о поставке бензина в Киргизию в январе 2019 года.