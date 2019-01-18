Москва, 18 января, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества составили рекомендации по тому, как правильно выбрать безопасное средство для мытья посуды, сообщается 18 января на сайте организации.

(сс) Melissa-Anna Пена. Средство для мытьяпосуды

Так, при выборе моющего средства необходимо внимательно читать его состав. Вся бытовая химия делится на две подгруппы: органическая и неорганическая. Главный компонент многих неорганических средств — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Такой компонент уменьшает поверхностное натяжение, за счет этого эффективно удаляются загрязнения.

В свою очередь ПАВ бывают анионные (А-ПАВ), неионогенные (Н-ПАВ) и катионные (К-ПАВ). Наиболее агрессивными и самыми дешевыми являются анионные, они больше пенятся, однако средства с большим количеством А-ПАВ могут вызвать аллергию.

Н-ПАВ меньше пенятся, поэтому в состав средства вместе с ними добавляют А-ПАВ, но при этом они более безопасные. Основное их достоинство — благоприятное действие на кожу и биоразлагаемость. Использование же К-ПАВ в моющих средствах ограничено, поскольку они обладают невысокой моющей способностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате масштабного исследования качества стиральных порошков специалисты установили, что большинство порошков пригодны для стирки, но среди них не оказалось ни одного идеального, который бы отстирывал все пятна на цветном белье.

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