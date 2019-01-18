Москва, 18 января, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Из-за непогоды в аэропортах Москвы отменены и задержаны 18 января 50 рейсов, сообщает табло «Яндекс.Расписания».

vera Аэропорт. Снег

По состоянию на 8:30, во «Внуково» 16 рейсов задержано, 7 отменено, в «Домодедово» 3 рейса задержано, 8 отменено, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад и порывистый ветер в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидаются до утра 18 января.