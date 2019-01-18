Москва, 18 января, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В ночь с 18 на 19 января жители России отмечают Крещение Господне. В Москве на Крещение ожидаются морозы, но не сильные, передают Метеоновости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Сегодня, 18 января, в Москве ожидается облачная погода, днём температура воздуха поднимется до 0.+3. Порывы ветра составят 12−17 м/с.

В ночь на 19 января резко похолодает до — 9.-10 градусов. Пойдет небольшой снег. Атмосферное давление начнет повышаться с 737 до 747 мм рт. ст.

В последующие дни мороз начнет усиливаться, и к 23 января в Москве ожидается — 15.-20 градусов.

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Как сообщает ИА REGNUM, самые сильные морозы в Москве на Крещение были в 2006 году — до — 30 градусов. Самая теплая погода в ночь на 19 января, +4 градуса, была отмечена в 2007 году.

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