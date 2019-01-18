Москва, 18 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Космический многоразовый суборбитальный корабль для туристических полетов в околоземное пространство разрабатывают специалисты МГТУ имени Баумана. Об этом говорится в тезисах соответствующего доклада, подготовленного к Королёвским чтениям.

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«Работа посвящена определению оптимального облика силового набора крыла суборбитального многоразового космического аппарата туристического класса (МКА ТК)», — говорится в документе.

Также в тезисах к докладу указано, что в результате проведенной работы была получена оптимальная конструктивно-силовая схема крыла корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия намерена запустить своих первых суборбитальных туристов в 2025 году. Цена полёта в околоземное пространство будет составлять $250 тыс. Космический аппарат взлетит на высоту полёта Юрия Гагарина, турист сможет полетать в невесомости пять с половиной минут. Общая продолжительность полета составит 14 минут.

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