Вашингтон, 18 января, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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Поясняется, что причиной такого решения стал продолжающийся бюджетный кризис. По словам Сандерс, которые приводит CNN, американский лидер отменил поездку «из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне».

Напомним, изначально планировалось, что делегацию возглавит сам президент США. Однако 10 января в Twitter он сообщил, что не поедет в Давос, принеся свои извинения.

«Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны я отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давос, в Швейцарию. Мои наилучшие пожелания и извинения», — написал американский лидер.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1083426878336036864

После этого планировалось, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года в США был объявлен очередной, третий за год «шатдаун». Правительство приостановило работу из-за разногласий между конгрессом и Белым домом, касающихся строительства стены на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп требует предусмотреть в бюджете на возведение заграждения $5,7 млрд.

Напомним, Всемирный экономический форум (WEF) пройдёт в швейцарском Давосе с 22 по 25 января 2019 года. Основной темой мероприятия станет тема глобализации и взаимодействия в период четвертой индустриальной революции.