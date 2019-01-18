Луганск, 18 января, 2019, 07:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки дважды фиксировались нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 18 января официальный сайт оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, оборудованные в районе населённых пунктов Донецкий и Желобок.

По Донецкому со стороны населённого пункта Новотошковское было выпущено четыре мины калибра 82 мм, пять гранат СПГ, применялось стрелковое оружие.

В направлении Желобка ВСУ выпустили шестнадцать 82-мм мин со стороны Крымского и применили стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

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По информации официального представителя Народной милиции ЛНР, приказы обстреливать населённые пункты Донбасса были отданы командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубаничем, командиром 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко, и командиром 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Татусём.