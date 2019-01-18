Париж, 18 января, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Парламент окончательно принял, путем голосования в Сенате, законопроект, подготавливающий Францию к Brexit, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Сенат проголосовал поднятием рук за текст законопроекта, который накануне был одобрен в национальной Ассамблее Франции. Законопроект уполномочивает правительство страны принять меры по обеспечению готовности к выходу Великобритании из ЕС в рамках французской юрисдикции.

Сообщается, что Франция готовится к жесткому Brexit. Париж намерен инвестировать 50 млн евро в порты и аэропорты страны. В законопроекте также речь идет о защите интересов французских граждан, проживающих в Соединенном Королевстве, статусе британских граждан во Франции и принятии мер по восстановлению пограничного контроля.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что «необходимо как никогда подготовиться к выходу Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения», добавив, что «ускорение приготовлений очень важно».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 года палата общин Великобритании отвергла план премьер-министра Терезы Мэй по Brexit: «за» проголосовали 202 депутата, «против» — 432.