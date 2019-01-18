Москва, 18 января, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 22 января в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

Планируется, что в ходе переговоров будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отмечается, что Синдзо Абэ посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина.

Читайте также: Глава МИД Японии: Встреча Путина и Абэ состоится 22 января

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре.

Подробнее: Разногласия между РФ и Японией по мирному договору сохраняются — Лавров