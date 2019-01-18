Барселона, Испания, 18 января, 2019, 07:29 — ИА Регнум. «Барселону» могут исключить из Кубка Испании из-за нарушения регламента. Об этом сообщает El Mundo.

Armando Sobrino Футбольный мяч

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леванте» «Барселона» выпустила на поле защитника Хуана Брандариса Мовилью, который не мог играть, поскольку еще не отбыл дисквалификацию, заработанную в играх за вторую команду каталонского клуба.

Напомним, в 2015 году мадридский «Реал» был исключен из Кубка Испании за аналогичное нарушение. Тогда российский полузащитник Денис Черышев, не отбывший дисквалификацию, сыграл за «Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Леванте» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

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