Багдад, 18 января, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны Ирака Тахсин Хафаджи заявил, что в скором времени иностранные войска покинут территорию государства, сообщает 18 января Kurdistan.ru.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

«США не имеют никаких военных объектов в Ираке. У нас даже нет ни одной базы, которая находится под командованием Вашингтона. Все присутствующие военные — это лишь советники», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, присутствует в Ираке с целью борьбы с террористической угрозой.

После того как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были в целом повержены, присутствие иностранных военных теряет свой смысл.