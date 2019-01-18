Москва, 18 января, 2019, 07:10 — ИА Регнум. На Московской бирже 17 января рубль на открытии торгов попытался продолжить укрепление, но его очень быстро одернули. Вскоре после открытия «россиянин» сменил направление движения на понижательное, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Вечером российская национальная валюта упала по отношению к доллару на 0,36%, а к евро — на 0,15%.

Движению рубля вниз способствовали цены на нефть, возобновившие падение. Стоимость барреля нефти Brent к вечеру 17 января понизилась на 1,48% до $60,39.

Также негативное влияние на рубль оказали данные по чистому оттоку капитала из России в 2018 году, обнародованные Банком России 17 января. Цифры оказались неутешительными: за год отток капитала увеличился в 2,7 раза до $67,5 млрд.

Это произошло не только по причине размещения капитала российского частного сектора в зарубежных банках и зарубежных активах, но и из-за погашения внешних долгов. Только за 4-й квартал 2018 г. отток капитала вырос по сравнению с 3-м кварталом почти вдвое, до $36,5 млрд.

Курс евро к доллару на торгах в четверг снова упал на 0,1%. Исходя из новостного фона и цен на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня, 18 января, пока остается без изменений в диапазоне 66−67,3 руб., а по курсу евро немного снижается до отметок 75,5−76,5 руб.