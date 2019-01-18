Красноярск, 18 января, 2019, 06:57 — ИА Регнум. В Красноярске 17 января состоялось заседание межведомственной региональной рабочей группы по обеспечению безопасности ХХIХ Всемирной зимней Универсиады 2019 года. О этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю Заседание межведомственной региональной рабочей группы по обеспечению безопасности Универсиады 2019 года в Красноярске

Подробности совещания, в котором в том числе приняли участие руководители силовых и правоохранительных ведомств страны, не разглашаются. Однако известно, что перед заседанием участники мероприятия ознакомились со спортивными, транспортными и иными объектами инфраструктуры Универсиады. Специалисты дали предварительные оценки состояния готовности объектов к Студенческим играм.

«Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности красноярцев, спортсменов и гостей предстоящих международных соревнований. Выработан порядок реализации усиленных мер безопасности в период проведения спортивных состязаний мирового масштаба», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ХХIХ Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, а точнее её региональный этап. 22 января огонь примет город Норильск.