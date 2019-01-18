Британия шокировала Европу, СМИ взволновали Госдуму: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Италии летом начнётся снижение пенсионного возраста;
- Европа шокирована действиями Великобритании;
- Прокладывают ли шведские ультралевые путь к формированию правительства;
- Чьи ядерные отходы собираются хранить в Приморье;
- Инфляция может вернуться к 4% в 2020 году.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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