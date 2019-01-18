Пекин, 18 января, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Прокуратура Китая одобрила арест в 2018 году более 1,05 млн подозреваемых, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

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Как стало известно во время общенационального заседания генеральных прокуроров Китая, почти 1,7 млн человек были обвинены в 2018 году. Среди них 32 078 — за преступления, связанные с саботажем финансового управления страной и финансовым мошенничеством, сообщили во время встречи.

Более 6 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с загрязнением окружающей среды и нарушением экологического законодательства Поднебесной. При этом страна в настоящее время особое внимание уделяет защите чистоты водных ресурсов и воздуха в крупных промышленных центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедший год более 92 тыс. членов Компартии были наказаны за нарушение партийных норм и правил поведения коммуниста.

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