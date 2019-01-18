Ханчжоу, Китай, 18 января, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньси на северо-западе страны предстал перед судом по делу о взяточничестве, сообщили в Промежуточном народном суде Ханчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Court.gov.cn Эмблема Верховного народного суда КНР

Фэн Синьчжу обвиняется в нелегальном получении денег и собственности на более чем 70,47 млн юаней (около $10,41 млн). Предположительно, он пользовался рядом преимуществ от занимаемых им постов для нелегального материального обогащения, лоббируя интересы третьих лиц в сфере проектных инвестиций и освоения природных ископаемых с 1999 по 2017 годы.

Фэн полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в содеянных злодеяниях прямо в суде. Его приговор будет озвучен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января из-за рубежа в Китай добровольно вернулся беглый преступник Ван Цюньвэнь, прятавшийся от китайского правосудия более 15 лет. Ему еще только предстоит суд.

Читайте также: Еще один беглый преступник добровольно вернулся в Китай из-за рубежа