Казань, 18 января, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Исполнявший обязанности гендиректора метростроительной компании «Казметрострой» Роман Маратович Рахимов по иску прокурора Вахитовского района Казани привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). По этой статье в качестве санкции возможен штраф от 40 до 50 тыс. рублей, или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. О том, какое именно наказание к Рахимову как должностному лицу было применено, пока неизвестно. В то же время главой АО «Казметрострой» в ЕГРЮЛ числится депутат Госсовета Татарии Марат Рахимов, о котором известно, что у него есть сын. Решение суда по прокурорскому иску пока не изготовлено и в то же время не вступило в законную силу, а значит, может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Prokrt.ru Прокуратура Республики Татарстан

Напомним, предприятие, которое возглавляет Марат Рахимов с 1997 года, ранее являлось муниципальным, но шесть лет назад его акционировали, учредителем выступил профильный комитет исполкома Казани. На АО работает свыше тысячи сотрудников, а само предприятие, помимо строек станций метро в Казани, последняя из которых — «Дубравная» — сдана в конце августа 2018 года, отметилось и на строительстве метрополитена Москвы.

АО «Казметрострой» неоднократно пытались обанкротить, очередная попытка предпринята АО «Московский Метрострой». Обоснованность претензий должны были рассмотреть 16 января, но слушания перенесли на 19 февраля 2019 года.

Читайте также: Казанский метростроитель выплатит 12,6 млн рублей по мировому соглашению

Марат Рахимов в Госсовете РТ входит в состав комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и представляет партию «Единая Россия». По итогам 2017 года он задекларировал доход свыше 10,8 млн рублей.

22 ноября 2018 года прокуратура Вахитовского района Казани обратилась с иском к исполняющему обязанности гендиректора АО «Казметрострой» Роману Маратовичу Рахимову, требуя привлечь его к ответственности, предусмотренной ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

По данной части административной статьи наказание выносится за «незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний». Санкция по данной статье — штраф от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Третьим лицом в деле выступило Адресно-справочное бюро при УФМС России по РТ. 16 января 2019 года суд удовлетворил требование прокурора, но решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано.