Киев, 18 января, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Журналистское расследование, проведенное на Украине, выявило у украинского комика Владимира Зеленского крупный бизнес в России, сообщает сайт проекта «Схемы».

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Уточняется, что Зеленскому, собирающемуся баллотироваться в президенты Украины, принадлежит компания «Грин Филмс», но он не прямой владелец. Также сказано, что эта фирма «плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы».

По данным расследования, Зеленский — сооснователь кипрской Green Famіly Ltd, которая в свою очередь учредила в России не только «Грин Филмс», но и «Платинумфильм» и «Вайсберг Пикчерс».

Напомним, у Зеленского на Украине сравнительно высокий рейтинг как у претендента на пост президента. Опережает его только лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.