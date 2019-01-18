Москва, 18 января, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, анонсируя новую стратегию противоракетной обороны, пытается развивать миф о неуязвимости Соединенных Штатов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остается мифом», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент США Дональд Трамп заявил о намерениях разместить 20 ракет-перехватчиков на Аляске в рамках новой стратегии ПРО. Помимо ракет, в штате будут размещены новые радары. Ранее ряд высокопоставленных лиц в Пентагоне заявлял, что новая стратегия ПРО сосредоточена на противостоянии угрозам, исходящим от России и Китая.