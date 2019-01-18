Белград, 18 января, 2019, 04:14 — ИА Регнум. С учетом растущего объема поставок газа в Европу Россия способна загрузить не только обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», но и оставить транзит газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин на выступлении после встречи с президентом Сербии, сообщает РБК.

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«Сохранятся и возможности сохранения транзита через Украину», — заявил он.

Путин также отметил, что Россия готова рассматривать и реализовывать проекты продолжения газопровода «Турецкий поток» в заинтересованные страны Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова вложить $1,4 млрд в продление «Турецкого потока» через Сербию. По его словам, дальнейшая работа будет зависеть от возможности стран ЕС отстаивать свои национальные интересы.