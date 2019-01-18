Грозный, 18 января, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Безнадежная к взысканию задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей будет списана по решению заводского районного суда Грозного, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чечни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

Решение принято на заседании Заводского районного суда Грозного, который рассмотрел исковое заявление прокуратуры к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

Согласно иску, прокуратура потребовала от газовиков устранить нарушение требований действующего законодательства.

«Газпром межрегионгаз Грозный», как показала прокурорская проверка, не оформил соответствующие документы о списании долгов населения, которые «в силу истечения сроков исковой давности» стали безнадежными к взысканию. Суд в итоге признал правоту прокуратуры.

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая девять миллиардов рублей, в установленном порядке не была списана», — сообщили в прокуратуре.