Москва, 18 января, 2019, 03:18 — ИА Регнум. В Москве согласован проект реставрации кинотеатра «Форум», который признан памятником архитектуры, заявил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

NVO Здание кинотеатра «Форум». 2009

Он сообщил, что кинотеатру восстановят его исторический облик. После реставрации он будет перепрофилирован в общественный центр, в котором будут проводиться выставки. Несмотря на аварийное состояние здания, его основные элементы внешнего и внутреннего декора сохранились.

«Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь», — заявил Емельянов.