Киев, 18 января, 2019, 02:10 — ИА Регнум. На «встрече с народом» украинский президент Петр Порошенко выбил из рук одного из людей мобильный телефон. Соответствующее видео размещено на You-Tube.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Телефон был выбит из рук человека, который снимал видео с участием первого лица государства.

Напомним, Порошенко ведет предвыборную кампанию в связи с предстоящими 31 марта выборами президента на Украине. Череду его поездок СМИ уже окрестили «томос-туром».