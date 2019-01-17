Санкт-Петербург, 18 января, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Ранее возбужденное уголовное дело после пожара в здании типографии Санкт-Петербургского газетного комплекса переквалифицировно в связи с увеличением числа погибших, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

«После ликвидации пожара обнаружены тела еще двух погибших, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, днем 17 января в Санкт-Петербурге в газетном комплексе в доме 139 по Ленинскому проспекту произошел пожар. Огнем было охвачено сто квадратных метров.

Было обнаружено тело погибшего, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Затем были обнаружены тела еще двух погибших.