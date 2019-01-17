Москва, 17 января, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Посольство Белоруссии в Москве заявило, что проверяет информацию об аресте белорусской гражданки Анастасии Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка, в аэропорту «Шереметьево», после того как она и ряд других российских граждан были депортированы из Таиланда. Об этом сегодня, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство Белоруссии в Москве.

NVO Посольство Белоруссии в Москве

«Мы проверяем эту информацию», — заявили в белорусском посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашукевич и ещё трое граждан России были депортированы из Таиланда после того, как получили условные сроки за проведение секс-тренинга на территории страны. По прибытии в аэропорт «Шереметьево» все четверо были задержаны правоохранительными органами в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»).