Богота, 17 января, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке прибыл к зданию полицейской академии в Боготе, ранее атакованному террористами, 17 января передает агентство Associated Press.

Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

Президент Дуке и генпрокурор Нестор Мартинес, выступая на месте теракта, пообещали найти и покарать ответственных за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 января напротив здания полицейской академии имени генерала Сантандера в Боготе был подорван автомобиль со взрывчаткой. В результате теракта погибли девять человек, 22 получили ранения.

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