Около 90 авиарейсов отменено и задержано в Москве из-за снегопада
Москва, 17 января, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Десятки авиарейсов отменено и задерживается в аэропортах Москвы вечером 17 января из-за сильного снегопада в столичном регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».
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Аэропорт. Снег
На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов и 19 рейсов задержано. В «Домодедово» отменено девять рейсов и четыре рейса задержано. В «Шереметьево» задерживается 48 авиарейсов.
Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о снегопадах, сильном ветре и метелях в столице. Сообщалось, что местами также возможна гололедица.