Казань, 17 января, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Вопрос газовой безопасности многоквартирных домов Татарии обсудили в ходе прокурорской коллегии. В ней приняли участие глава республики Рустам Минниханов и прокурор региона Илдус Нафиков.

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Минниханов считает, что после трагедий в Магнитогорске и Шахтах нужно менять подходы к работе. Министру строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии предложено провести дополнительные проверки дымоходов совместно с инженерными службами. По мнению главы региона, вообще необходимо проводить проверки почаще.

«Нужно повысить ответственность управляющих компаний и собственников жилья… Думаю, прокурорская поддержка нам нужна», — цитирует Минниханова «Реальное время». По его словам, таким образом можно будет привести в чувство некоторых безответственных коллег.

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Глава Татарии напомнил о случае взрыва газа в республике, в Заинске в июне 2018 года.

«В Заинске нам просто повезло… Могло быть намного хуже», — отметил Минниханов.

В свою очередь глава надзорного ведомства обвинил домовладельцев в халатности и потребовал организовать полные и всесторонние проверки законности в деятельности ЭПУ «Таттрансгаз» и жилинспекции, управляющих компаний и ТСЖ, обеспечить наведение порядка.

Отмечается, что в течение 2018 года на территории республики от взрывов газа и отравления бытовым газом погибли восемь человек.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пятиэтажном доме №71 на улице Никифорова в Заинске вечером 22 июня прогремел взрыв газа в одной из квартир. В доме зарегистрировано 308 человек, в подъезде №8, где произошло ЧП, — 56 человек. Была практически полностью разрушена трехкомнатная квартира на последнем этаже, повреждена кровля и перекрытия. Всего жертвами взрыва стали десять человек, один из которых десятилетний ребенок, а двое скончались.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

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