Казань, 17 января, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Весь мир успешно применяет технологии термической обработки отходов. Строительство мусоросжигательного завода для республики — единственно возможный путь, считает глава Татарии Рустам Минниханов.

ИА REGNUM Свалка

Вопросы работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсуждался в рамках итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

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Говоря о проекте строительства мусоросжигательного комплекса в республике, Минниханов сказал, что посещал одно из предприятий, работающих в этой сфере, в Токио, и весь мир использует технологии термической обработки мусора.

«Нет другого пути. Ну, куда мы будем эти отходы складывать? Ну, давайте будем их захоранивать — и что? Вся республика будет свалкой?» — эмоционально высказался Минниханов.

По его словам, при подготовке к строительству мусоросжигательного завода будет проведена международная экологическая экспертиза, при строительстве комплекса будут использоваться самые передовые технологии, которые есть в настоящее время в области термической обработки ТКО.

Напомним, планы о строительстве мусоросжигательного завода анонсировали в 2017 году, и сразу же жители Казани выступили против. Начались акции протеста, открытые письма, обращения к властям. Жители отстаивали свое право на чистый воздух и здоровье. Компания-оператор под проект завода была выбрана в июне 2017 года — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (100% уставного капитала в ней принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс»). Под завод был выкуплен участок в Зеленодольском районе рядом с жилым микрорайоном. Участку, несмотря на массовые протесты жителей, сменили целевое назначение с сельскохозяйственного на промышленное. Сдать в строй завод стоимостью более 30 млрд рублей планируют в 2022 году.

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В октябре активисты обратились в Верховный суд РТ с коллективным иском к кабинету министров региона и Совету Осиновского сельского поселения. Истцы оспаривают перезонирование участка, определенного под завод, изменения в правилах застройки и землепользования, которые были внесены без учета мнения жителей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Татария, как и многие регионы России, с 1 января перешла на новую систему обращения с ТКО. Региональными операторами стали две компании: «УК ЖКХ», ответственная за вывоз мусора западной зоны, в которую входит Казань и 21 муниципальный район республики. Региональным оператором восточной зоны — Набережные Челны и прилегающие районы Закамья — стало ООО «Гринта».

В регионе планируется внедрять раздельный сбор мусора, предполагающий перерабатываемые отходы и неперерабатываемые. Также могут появиться отдельные контейнеры для сбора опасных отходов — батареек, люминесцентных ламп, неиспользованных лекарственных средств, компьютеров и электроники. Также планируется увеличивать объем перерабатываемого мусора.

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Сегодня стало известно, что установлен новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Так, тариф на услугу для жителей многоквартирных домов составит 71,95 рубля с человека ежемесячно, для жителей частных домов — 78,05 рубля с человека в месяц.