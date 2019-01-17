Арктику обсудят в Петербурге. Почему не в Сочи?

Игорь Павловский, , 21:06 — REGNUM

Ключевое событие в политической жизни Арктики этого года, а именно форум «Арктика — территория диалога» было решено перенести из Архангельска в Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 17 января, заявил «арктический» вице-премьер Юрий Трутнев.

Архангельск

Конечно, это огромный имиджевый и финансовый проигрыш Архангельской области и лично губернатора Игоря Орлова. Несмотря на то, что Юрий Трутнев «подсластил пилюлю» заявлением о том, что деньги на реконструкцию аэропорта и на другие городские нужды будут по-прежнему выделяться из федерального центра, все понимают, что выделение денег «под форум, на который едет Путин», и выделение денег «в текущем режиме» — это не одно и то же. Кроме прямого вливания в бюджет «под форум», само мероприятие приносило стабильный доход городской сфере услуг.

Инфраструктура Архангельска, конечно же, не готова была принять такое количество гостей (в этом году на мероприятие должны приехать около 3 тыс. человек) с комфортом. Это было видно еще по прошлому форуму, который прошел в 2017 году. У властей области и страны был шанс за эти два года кардинально поменять эту ситуацию и сделать город комфортным для проведения пятого, юбилейного, форума. Однако никакого значительного прорыва в этом направлении сделано не было. Отдельные косметические улучшения не в счёт. У Архангельска были все шансы стать «интеллектуальной столицей» Арктики. Мощный университет (САФУ) плюс форум давали надежду на развитие экспертной мысли в этом городе и попытку сформировать научный арктический и экспертный кластер. Перерыв в год между большими форумами надо было наполнять малыми мероприятиями по теме Арктики, проводить конференции, симпозиумы и экспертные встречи. Тогда бы и инфраструктура работала, и город гордо нес знамя лидирующей экспертной площадки. Но ничего этого не делалось, за исключением «песен и плясок» народов Севера да не совсем понятных кинофестивалей. Насильно «посаженный» на Архангельскую землю большой федеральный форум, к сожалению, не послужил интеллектуальной затравкой для самостоятельной жизни экспертной площадки в Архангельске. Власть увлекалась мифическими проектами в виде «Белкомура» и нового глубоководного порта, а то, что уже было в руках и требовало поддержки, упустила.

Санкт-Петербург

Город давно пытается претендовать на звание «столицы Арктики». Это достаточно необоснованные попытки, особенно, если учитывать то, что советское арктическое и антарктическое наследие не дает права претендовать на должность столицы Арктики. Да, в городе много предприятий и организаций, работающих на Арктику, но строительство лихтеровоза «Севморпуть» в Крыму не сделало полуостров центром арктического судоходства. Совершенно непонятное желание экс-губернатора Георгия Полтавченко создать в Петербурге комитет по делам Арктики и назначение вице-губернатора Михаила Кучерявого привело не к усилению арктических позиций Петербурга, а к гомерическому смеху в федеральном центре каждый раз, когда лично Кучерявый и его подопечные выходили с «арктическими инициативами». Среди достижений комитета такие деяния, как школьные викторины, «арктическая карта Петербурга» и проведение конкурса красоты. Федеральные мероприятия, проходившие на площадке Петербурга, еще не делают из города автоматически столицу Арктики. В свою очередь, перевод в город «президентского форума» дает большую медийную поддержку и. о. губернатора Александру Беглову на грядущих выборах. Если хотите, это некий «аванс». Вопрос в том, как этот «аванс» будет отработан. И чем? Что Петербург может предложить Арктике, кроме «конкурсов красоты» и чиновничьих заявлений? Город мог бы стать не столицей Арктики, но объединить неарктические регионы для работы за полярным кругом. Однако движения в этом направлении нет и пока не предвидится.

Арктика

Организатором форума «Арктика — территория диалога» является фонд Росконгресс. Эта организация никогда не скрывала своей нелюбви к Архангельску как к площадке, где проводится такой значимый международный форум. С точки зрения «голой арифметики» эта нелюбовь оправдана: плохая инфраструктура, непроработанная логистика, невозможность сделать нормальную культурную программу и т. д. Но прошлый глава госкомиссии по Арктике Дмитрий Рогозин каждый раз настаивал, что про Арктику надо не только говорить, но её надо развивать. А поэтому форум должен был принимать именно арктический город. В этом году решили пойти по «техкнократическому пути»: искать не там, где потеряли, а там, где светло, — то есть проводить форум по Арктике не в Арктике, а в красивом и удобном городе. Так тоже можно.

Только тогда надо официально признать, что Арктику мы развивать не будем, а эта территория нам интересна с точки зрения выкачивания оттуда природных богатств, а «избыточное население» надо сокращать.