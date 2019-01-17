Москва, 18 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект о распространении льготного социального обслуживания на дому на ветеранов Великой Отечественной войны внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

ИА REGNUM Ветераны

Речь идет о бесплатном социальном обслуживании граждан РФ на дому и в полустационарной форме. По закону, сегодня такие услуги предоставляются несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных межнациональных конфликтов, а также другим гражданам, если их среднедушевой доход ниже предельной величины. Между тем закон также позволяет региональным органам исполнительной власти расширять список категорий граждан, которые могут претендовать на такое обслуживание бесплатно.

Как утверждают авторы законопроекта, некоторые регионы РФ уже приняли решение о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатного социального обслуживания на дому и в полустационарной форме. Депутаты предлагают распространить такую практику на территории всей страны.

«Учитывая особый правовой статус инвалидов и участников войны, их заслуги по защите Отечества, полагаем, что указанные социальные услуги должны предоставляться данной категории граждан бесплатно на всей территории РФ», — отмечают авторы инициативы.

При этом они особо уточняют, что право получать такие социальные услуги должно касаться всех участников Великой Отечественной войны, вне зависимости от их среднедушевого дохода. Такие нововведения позволят создать условия для поддержания и сохранения здоровья участников и инвалидов войны, считают авторы инициативы.