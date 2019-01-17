Белград, 17 января, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Россия полностью разделяет озабоченность Сербии относительно последних действий руководства отделившегося от республики края Косово. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Белграде по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Владимира Путина с Александром Вучичем

«Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что за последнее время косовские власти «предприняли серию провокационных шагов, что серьёзно обострило обстановку».

«Прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово. Безусловно, это прямое нарушение упомянутой резолюции, которая не допускает создание на территории Косово любых военных формирований, кроме международного ООНовского контингента», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия, как и Сербия, заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной.

Российская сторона продолжает выступать за достижение Белградом и Приштиной «жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН», заключил Владимир Путин.

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