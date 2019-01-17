Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Оператор петербургского аэропорта «Пулково» — компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — пытается помочь лоукостеру «Победа» как можно скорее урегулировать конфликтную ситуацию с Пограничной службой ФСБ России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

Напомним, 17 января «Победа» объявила, что с 31 марта закрывает всю программу международных полетов из Санкт-Петербурга. Речь идет о рейсах в Милан, Пизу, Кельн, Стамбул и Лондон. В авиакомпании утверждают, что это связано с систематическими задержками рейсов в «Пулково» по вине служб безопасности аэропорта.

В «Пулково» подчеркнули, что считают ключевой задачей развивать международные перевозки, расширять продуктовое предложение и маршрутную сеть для пассажиров, а также повышать транспортную доступность Петербурга.

«Оператор оказывает всестороннее содействие для скорейшего урегулирования ситуации. В частности, оператор аэропорта «Пулково» направил авиакомпании «Победа» предложение создать рабочую группу для выработки процедуры досмотра воздушных судов, удовлетворяющей требованиям всех задействованных сторон», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что досмотр всех самолетов по всем направлениям регламентируется законодательством и инструкцией, утвержденной Ространснадзором, МВД, Росавиацией, пограничной и таможенной службами.

«Официальных уведомлений о несогласии с процедурой досмотра службами авиационной безопасности аэропорта «Пулково» оператор аэропорта от авиакомпании «Победа» не получал», — заявили в ВВСС.

Кроме того, задержек на рейсах «Победы» по вине служб авиабезопасности не было с 14 января, говорят в пресс-службе, и это подтверждается отчетами о регулярности полетов. Оператор аэропорта утверждает, что выполняет все обязательства по договорам с лоукостером.

Тем не менее, по данным «Пулково», 17 января рейс DP529 на Калининград действительно был задержан. В аэропорту указывают на действия экипажа.

«При досмотре воздушного судна службой авиационной безопасности экипаж авиакомпании «Победа» отказался открывать для досмотра отсеки, обязательные для досмотра по требованиям безопасности, а также отказался подписывать акт, составленный САБ, по факту неоткрытия отсеков экипажем», — сообщили в пресс-службе.

Действительно, «Победа» не предлагает горячее питание на борту, в связи с чем кухонные отсеки должным образом опечатываются. Как отмечалось в СМИ, ранее службы безопасности не интересовались ими и не требовали вскрытия — соответственно, и последующего ремонта — в связи с чем самолеты «Победы» успевали быстро разворачиваться на взлетной полосе, что повышало частотность рейсов и позволяло, в соответствии с международной практикой, снизить цены на билеты. Теперь же «Победа» решила просто отказаться от полетов из Петербурга за границу.

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В «Пулково» признают, что ранее компания ВВСС получила от «Победы» информацию «о несогласии перевозчика с процедурой досмотра воздушных судов представителями пограничной службы ФСБ России». Но сделать с этим что-либо аэропорт, очевидно, не сумел.

«Действия пограничной службы по досмотру воздушных судов, выполняющих международные рейсы, осуществляются в рамках государственных полномочий по обеспечению соблюдения режима государственной границы и регламентируются законодательством Российской Федерации. Оператор аэропорта не уполномочен принимать решения и комментировать действия, лежащие в сфере ответственности государственных органов власти и контролирующих органов на территории аэропорта», — заявили в пресс-службе «Пулково».