Ереван, 17 января, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В ближайшие годы Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) предоставят около 13 млрд евро на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия и Белоруссия).

Minsvyaz.ru Всемирный банк

ЕС объявил о начале программы 15 января. Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан сказал, что «завершение этой программы является совместным обязательством, которое даст значительный положительный результат всем жителям региона».

Согласно опубликованному документу ЕС, в рамках этой программы Армении будет предоставлено более 700 млн евро. Большинство приоритетных программ Армении, согласно авторам документа, касаются транспортного коридора «Север — Юг».

В частности, согласно документу, на строительство участка Арташат — Агарак автомагистрали «Север — Юг» будет выделено 450 млн евро. На реконструкцию участка Гюмри — Бавра будет выделен 41 млн евро, еще 7,5 млн евро будет выделено на ремонт автомагистрали Ереван — Ванадзор. Кроме того, ЕС и ВБ планируют выделить около 15 млн евро на модернизацию пограничного пункта Мегри.

В целом авторы программы планируют к 2030 году завершить 98 крупных проектов на сумму 13 млрд евро. С нуля будут построены или отремонтированы около 4800 км автомобильных и железных дорог, а также шесть портов, 11 логистических центров, ряд аэропортов и пограничных пунктов.

В рамках этой программы Грузии будет выделено порядка 3 млрд евро. На строительство порта Анаклия и прилегающих транспортных узлов планируется потратить около 10% от этой суммы — более 300 млн евро. Еще 61 млн евро европейцы потратят на строительство грузового терминала в международном аэропорту Кутаиси.

Авторы проекта планируют выделить около 6 млн евро на строительство «Моста дружбы» в Садахло, соединяющего Грузию и Армению.