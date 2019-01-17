Архангельск, 17 января, 2019, 20:32 — ИА Регнум. «Архангельск лишился федерального статуса, международного звучания, да и просто бюджетных и внебюджетных сотен миллионов рублей, которые приходили в город и были драйвером развития», — заявил корреспонденту ИА REGNUM социальный инженер Вадим Трескин, комментируя «переезд» форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербург.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

По мнению Трескина, поводов «отнять» у Архангельска форум множество: нехватка и дороговизна гостиничного фонда, неразвитости ресторанной сети и отсутствие мест для проведения столь значимых мероприятий. Однако принятию решения способствовали не только слабые стороны города.

«Это решение сыграет на руку, прежде всего, новому губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Тут как всегда в политике — все сошлось: появилась возможность под интересы Беглова отнять у теряющего аппаратный вес коллеги. Кто же пройдет мимо такого шанса?», — сказал Трескин.

Он также добавил, что решение о смене дислокации форума повлечет за собой усиление негативных трендов в регионе — «теперь число отъезжающих станет больше из-за отсутствия перспектив», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Арктика — территория диалога» решено перенести из Архангельска в Санкт-Петербург, даты проведения остаются прежними — 9 и 10 апреля.

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