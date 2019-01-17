Белград, 17 января, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Россия готова вложить $1,4 млрд в продление газопровода «Турецкий поток» через Сербию в другие европейские страны. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Белграде.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

По его словам, указанная сумма включает затраты на развитие инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры на территории Сербии.

Соответствующая работа с сербской стороной «уже практически начинается», отметил Владимир Путин. В дальнейшем же, по его словам, всё будет зависеть от того, насколько другие страны, в том числе государства ЕС, будут «в состоянии защитить свои национальные интересы в диалоге с европейскими структурами».

Ранее сегодня министр энергетики Сербии Александр Антич заявил, что и сама республика, и соседние страны Европы испытывают большую потребность в дополнительных поставках газа, и потому прокладка участка газопровода «Турецкий поток» через Сербию остаётся одним из важнейших вопросов на повестке дня.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич назвал поставки российского газа лучшим предложением для республики и заявил, что Белград «не может и не будет платить за сжиженный газ в два раза больше».

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