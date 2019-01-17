Богота, 17 января, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Число жертв атаки на полицейскую академию в столице Колумбии возросло до восьми человек, 17 января передает агентство Reuters.

Galo Naranjo Полиция Колумбии

Ранее сообщалось, что в результате взрыва заминированного автомобиля напротив академии имени генерала Сантандера на юге Боготы погибли пятеро и пострадали десять человек.

На данный момент ни одна радикальная группировка Колумбии не взяла ответственность за нападение.

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