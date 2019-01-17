Вашингтон, 17 января, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Вслед за множеством американцев, которые опубликовали в соцсети Twitter свои поздравления с днем рождения бывшей первой леди США Мишель Обаме, сообщение оставил и 44-президент США.

Цитата со страницы Барака Обамы в Twitter Барак и Мишель Обама в молодости

«Я знал это тогда и я абсолютно убежден в этом сегодня: ты единственная на свете, Мишель Обама!» — пишет Барак Обама.

Мишель Обама сегодня отмечает 55-летие. Согласно недавнему исследованию Gallup, жена Барака Обамы заняла первое место в рейтинге женщин, восхищающих американцев. Обама обошла в этом году Хиллари Клинтон, бывшего госсекретаря США, которая занимала вершину женского «рейтинга восхищения» в течение 17 лет.