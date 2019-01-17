Ярославль, 17 января, 2019, 18:27 — ИА Регнум. В Ярославле задержан бывший заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского района Игорь Соколовский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Соколовский подозревается в получении взятки. Детали уголовного дела пока неизвестны.

Pixabay.com Наручники

Игорь Соколовский работал в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов заместителем главы по благоустройству. Скорее всего, именно с этой сферой и связано уголовное дело. Отметим, что в декабре 2018 года чиновник покинул свой пост. С ним не был продлен трудовой контракт.

До назначения в районную администрацию недолгое время Соколовский работал в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля заместителем директора. На эту должность он был назначен в конце 2016 года. В департаменте Соколовский курировал уборку дорог.

Источник в мэрии города рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что чиновник не справился с этой сложной работой и был переведен на более спокойную должность в районную администрацию. В настоящее время Игорь Соколовский задержан, решается вопрос о его аресте.