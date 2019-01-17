Казань, 17 января, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Власти Татарии заинтересованы в сохранении на территории республики производственных площадок Ford на заводах в Набережных Челнах и в особой экономической зоне «Алабуга». Об этом заявила представитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

(сс) Mike Mozart Ford

«Для нас, безусловно, важно, что там задействованы наши люди, во-вторых, для экономики республики это большой плюс, что есть такое предприятие. И, конечно, очень надеемся, что реструктуризация не будет столь масштабной, не будет с какими-либо очень большими последствиями», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС. Она уточнила, что в настоящее время на заводах совместного предприятия Ford Sollers в республике работают около 2,8 тыс. квалифицированных специалистов.

Галимова добавила, что эти ценные кадры хочется сохранить.

Одним из позитивных факторов для развития компании Sollers в Татарии является выбор ее площадки в ОЭЗ «Алабуга» для серийного производства автомобилей Aurus, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе появилась информация, что компания Ford Sollers в России проведет массовые сокращения сотрудников.

«Вопрос о будущем убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас находится в стадии рассмотрения: стратегическое решение будет принято во втором квартале. Однако, по имеющейся в распоряжении «Авторевю» информации, судьба российского производства практически решена: скорее всего, сохранится только производство фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге. Площадки же в Набережных Челнах и Всеволожске прекратят выпуск автомобилей. Судьба выпускаемых там моделей Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport пока висит в воздухе: они либо станут импортными, либо вообще уйдут с рынка», — говорил вице-президент компании, отвечающий за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг.

В то же время в Ford Sollers отметили, что намерены провести реструктуризацию, однако пока рассматривается несколько вариантов ее проведения. Причем в компании подчеркнули, что говорить о закрытии двух заводов именно на территории Татарии пока преждевременно. Решение планируется принять во II квартале 2019 года.

Предприятие в Набережных Челнах начало работать в июне 2015 года, начав с производства кроссовера Ford EcoSport. Общие инвестиции по запуску двух моделей составили 400 млн долларов. Из открытых источников известно, что ООО «Форд Соллерс Холдинг», работающее в Набережных Челнах, по итогам 2017 года получило 13,7 млрд чистого убытка.

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