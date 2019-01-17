Калуга, 17 января, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 17 января, глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в оперативном совещании УМВД России. В совещании, как передает пресс-служба Городской думы, также принимали участие первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, председатель Калужского районного суда Игорь Лазуткин, руководство городского и областного управлений министерства внутренних дел.

Пресс-служба Городской думы Калуги Оперативное совещание УМВД России по городу Калуги 17.01.2019

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов представил доклад об итогах оперативно-служебной деятельности городской полиции в 2018 году. Были озвучены данные о криминальной обстановке в городе, организации работы по раскрытию преступлений, работе по обеспечению безопасности дорожного движения, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и подростковой преступностью.

Всего в прошлом году на территории города было зарегистрировано 5431 преступление, в том числе 1413 тяжких и особо тяжких.

Наиболее распространенными преступлениями были кражи — 35,3%, мошенничества — 14,5% и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, — 11,8%. За 2018 год в Калуге было раскрыто 2702 преступления, раскрываемость составила 52,6%.

Глава городского самоуправления поблагодарил сотрудников полиции за успешную работу и обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории города.

«Сотрудники УМВД обеспечили безопасность большого количества массовых мероприятий, проходивших в Калуге в 2018 году, — отметил Александр Иванов. — В текущем году продолжится наша совместная работа, только общими усилиями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и территориальных общин можно обеспечить общественный порядок и безопасность. Особое значение имеет тесное взаимодействие полиции и ТОС. В связи с тем, что почти половину преступлений, совершаемых в городе, составляют кражи и мошенничество, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями, сообщить им о мерах предосторожности, о том, как не стать жертвой преступников, которые зачастую выдают себя за сотрудников социальных или коммунальных служб».

Также глава городского самоуправления затронул вопрос поддержания порядка на детских и спортивных площадках, которые нередко становятся местом распития спиртных напитков и точкой притяжений для антисоциальных элементов.

«От жителей поступил ряд обращений с просьбой демонтировать уличные тренажёрные комплексы, которые в ночное время становятся пристанищем для пьяных компаний, — сообщил Александр Иванов. — По просьбе жителей уже был демонтирован тренажёрный комплекс во дворе дома № 52 по улице Суворова, поступают жалобы и от жителей дома № 48 по улице Октябрьской. Необходимо принять все необходимые меры для защиты калужан и обеспечения их спокойного и комфортного проживания».

Глава Калуги пожелал стражам порядка новых успехов в служебной деятельности, сотрудникам УМВД были вручены медали, благодарственные письма и объявлены приказы о присвоении очередных званий.